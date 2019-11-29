Российские наблюдатели смогут участвовать в заседании суда по МН17
Российские наблюдатели смогут присутствовать на судебном заседании по крушению малайзийского Boeing MH17, которое состоится 9 марта 2020 года в окружном суде Гааги. Для этого достаточно заранее уведомить инстанцию об участии.
Правило касается не только России, но и любых других стран. Об этом сообщила координатор по связям с общественностью гаагского суда Моник Бунк.
"Суд не приглашает иностранных наблюдателей. Обычно они сами сообщают нам о своём желании присутствовать на слушаниях", - цитирует РИА Новости представителя суда.
Сайт kp.ru писал, что малайзийский лайнер рейса Амстердам-Куала-Лумпур был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту люди погибли.
Международная следственная группа обвинила в крушении троих россиян и одного украинца. Власти самой Малайзии не поверили в непредвзятость расследования и решили подключить к делу независимый следственный орган.
Лавров прокомментировал публикации телефонных записей по крушению МН17.
ИСТОЧНИК KP.RU
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