Российские наблюдатели смогут участвовать в заседании суда по МН17

СЕГОДНЯ 21:38 2019-11-29T21:50:30+03:00

Малайзийский лайнер был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года Фото: REUTERS

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Российские наблюдатели смогут присутствовать на судебном заседании по крушению малайзийского Boeing MH17, которое состоится 9 марта 2020 года в окружном суде Гааги. Для этого достаточно заранее уведомить инстанцию об участии.

Правило касается не только России, но и любых других стран. Об этом сообщила координатор по связям с общественностью гаагского суда Моник Бунк.

"Суд не приглашает иностранных наблюдателей. Обычно они сами сообщают нам о своём желании присутствовать на слушаниях", - цитирует РИА Новости представителя суда.

Сайт kp.ru писал, что малайзийский лайнер рейса Амстердам-Куала-Лумпур был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

Международная следственная группа обвинила в крушении троих россиян и одного украинца. Власти самой Малайзии не поверили в непредвзятость расследования и решили подключить к делу независимый следственный орган.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745185" frameborder="0"></iframe> Лавров прокомментировал публикации телефонных записей по крушению МН17.

ИСТОЧНИК KP.RU