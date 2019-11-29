Красная карточка: Украинского эксперта навсегда выгнали из российского шоу
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда выгнали с ток-шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Участники программы обсуждали положение евреев на Украине, и бывший министр транспорта этой страны Евгений Червоненко пожаловался на высокий уровень антисемитизма. По его словам, к этому привело искажение исторических фактов, героизация нацистских преступников и "заигрывания" Киева с ультраправыми организациями.
Животовский с такой позицией не согласился, и ответил на выступление оппонента неуместной шуткой, основанной на стереотипах о евреях.
Украинского эксперта навсегда выгнали с российского ТВ за шутку о евреях.Животовский в эфире телеканала "Россия 1" неуместно отреагировал на слова экс-министра транспорта Украины о росте уровня антисемитизма на Украине
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»