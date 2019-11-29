2019-11-29T22:11:53+03:00
Политика

Красная карточка: Украинского эксперта навсегда выгнали из российского шоу

Евгений Червоненко позволил себе грубую шутку о евреях [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда выгнали с ток-шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".

Участники программы обсуждали положение евреев на Украине, и бывший министр транспорта этой страны Евгений Червоненко пожаловался на высокий уровень антисемитизма. По его словам, к этому привело искажение исторических фактов, героизация нацистских преступников и "заигрывания" Киева с ультраправыми организациями.

Животовский с такой позицией не согласился, и ответил на выступление оппонента неуместной шуткой, основанной на стереотипах о евреях.

Украинского эксперта навсегда выгнали с российского ТВ за шутку о евреях.Животовский в эфире телеканала "Россия 1" неуместно отреагировал на слова экс-министра транспорта Украины о росте уровня антисемитизма на Украине

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24