Без еды и воды: в Великобритании задержали судно с россиянами на борту

СЕГОДНЯ 22:56 2019-11-29T22:56:08+03:00

Судно должны были перегнать из Норвегии в Сенегал Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В британском Портленде задержано судно Jireh под флагом Нигерии с российским экипажем на борту. Об этом сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина.

Согласно ее данным, судно направлялось из Норвегии в Сенегал и было задержано во вторник, 26 ноября, после того, как его отбуксировали в порт с отключенным электропитанием. На борту находились девять крымчан, которым уже два месяца не выплачивают зарплату.

Долг составляет около 35 тысяч долларов, но компания не принимает никаких мер, в том числе по обеспечению моряков продовольствием и питьевой водой. Ресурсы на судне заканчиваются. Экипажу помогают местные благотворительные организации и сотрудники Красного Креста.

"Профсоюз, в свою очередь, разбирается в ситуации", - цитирует ТАСС Ананьину.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе еще судно с россиянами было задержано у берегов Малайзии. Сухогруз нелегально встал на якорь, что грозит не только штрафами, но и тюремными сроками.

ИСТОЧНИК KP.RU