СЕГОДНЯ 07:29 2019-11-30T08:06:07+03:00

Исландия пригласит Путина на саммит Арктического совета в 2020 году Фото: REUTERS

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Глава МИД Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон заявил, что исландская сторона, председательствующая в Арктическом совете до 2021 года, планирует провести саммит в 2020 году, куда уже приглашен президент РФ Владимир Путин.

- Мы сообщили о своих намерениях всем странам Арктического совета. Надеюсь, это будет возможным, но увидим в ближайшие недели, - отметил министр.

Тордарсон обсуждал возможный визит российского президента с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Мы хотим провести саммит Арктического совета в Рейкъявике в следующем году, это означает, что если всё получится, то это будет встреча лидеров стран, - добавил Тордарсон, пишет "РИА-Новости".

При этом, отвечая на вопрос о возможном приглашении Владимира Путина в Исландию, министр сказал: "Конечно. Думаю, это уже сделано".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле Владимир Путин встретился в Петербурге с президентом Исландии. Российский лидер отметил, что отношения Москвы и Рейкьявика "всегда носили исключительно конструктивный и дружеский характер".

ИСТОЧНИК KP.RU