2019-11-30T09:39:49+03:00
В мире

"Забыли об истинном смысле существования": Украинский журналист раскритиковал власти Незалежной

Эксперт отметил, что 'лита в погоне за прибылью перестала реализовывать внутренние и внешние политические планы государства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов рассказал, что Незалежная забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе.

Эксперт подчеркнул, что элита в погоне за прибылью перестала реализовывать внутренние и внешние политические планы государства.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24