"Забыли об истинном смысле существования": Украинский журналист раскритиковал власти Незалежной
Эксперт отметил, что 'лита в погоне за прибылью перестала реализовывать внутренние и внешние политические планы государства
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Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов рассказал, что Незалежная забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе.
Эксперт подчеркнул, что элита в погоне за прибылью перестала реализовывать внутренние и внешние политические планы государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU