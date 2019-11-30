2019-11-30T10:14:12+03:00
Общество

Более 350 тысяч россиян пострадали от укусов животных в 2019 году

При этом в 2018 году число граждан, обращавшихся в медицинские учреждения, превышало 380 тысяч
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Роспотребнадзоре рассказали, что более 350 тысяч россиян в 2019 году обращались в больницы с различными травмами, полученными от животных.

При этом в 2018 году число граждан, обращавшихся в медицинские учреждения, превышало 380 тысяч.

- За десять месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось более 353 тысяч человек, - заявили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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