"Тронуло до глубины души": C.C. Catch восхитил поступок школьника из Иркутска, спасшего девочку
Немецкая певица назвала спасение "настоящим чудом"
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Знаменитая немецкая певица C.C. Catch прокомментировала поступок школьника из Иркутска Вячеслава Дорошенко, который спас девочку от насильника. Поп-звезда 80-х отметила, что поступок парня "тронул ее до глубины души".
- Это невероятно, что молодежь такая отзывчивая, что он оказался в нужном месте в нужное время. Я так счастлива, что ее спасли, потому что это настоящее чудо, - отметила певица.
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ИСТОЧНИК KP.RU