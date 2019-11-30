2019-11-30T11:45:23+03:00
В мире

Полицейские установили личность нападавшего на Лондонском мосту

В пятницу днем в результате инцидента два человека скончались от ножевых ранений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Полиция установила личность преступника, который напал на людей с ножом на Лондонском мосту в пятницу, 29 ноября.

В результате инцидента два человека скончались от ножевых ранений.

- Сейчас мы можем официально подтвердить личность подозреваемого, которым является 28-летний Усман Хан (10.03.1991), проживавший в графстве Стаффордшир, - сообщили в полиции.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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