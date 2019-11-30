Турецкий адмирал оценил мощь российского флота

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-30T12:29:34+03:00

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Как рассказал в эксклюзивном интервью «КП» полный контр-адмирал ВМФ Турции в отставке Джем Гюрдениз, за последние 19 лет российский флот из ржавого и отсталого превратился в настоящую «проекцию силы» России по всему миру.

— С 2004 года черноморские страны Румыния и Болгария стали членами НАТО, а Грузия вместе с Украиной заметно расширили сотрудничество с Альянсом. Все они действовали неосмотрительно и способствовали резкому росту милитаризации региона. Из-за этого Россия заметно повысила мощь и степень боеготовности своего Черноморского флота, — объясняет собеседник «КП». — Сегодня у него пять очень продвинутых дизель-электрических субмарин и много эффективных надводных боевых единиц. 20 лет назад ни о чём подобном нельзя было даже помыслить.

Как подчёркивает Джем Гюрдениз, «вместе с китайскими, российские ВМС обеспечивают необходимый баланс для сдерживания амбиций американского флота в мировом океане».

Полную версию интервью с турецким военно-морским экспертом читайте на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU