2019-11-30T12:43:47+03:00
В мире

В Сети опубликовали видео уничтожения американского вертолета Apache

Предположительно, атаку на вертолет ВВС Саудовской Аравии осуществили йеменские хуситы с помощью советского ЗРК "Оса" [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети опубликовали видео уничтожения американского вертолета ApacheВ Сети опубликовали видео уничтожения американского вертолета ApacheФото: REUTERS
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В Интернете опубликовали видео ракетной атаки на американский вертолет АН-64 Apache в Йемене.

На видеозаписи видно, как судно после попадания ракеты стремительно падает вниз.

По последним данным, атаку на вертолет ВВС Саудовской Аравии осуществили йеменские хуситы с помощью советского зенитного ракетного комплекса "Оса".

В Сети опубликовали видео уничтожения американского вертолета Apache.

На данный момент ни одна из сторон не подтвердила случившееся.

Напомним, советский зенитный ракетный комплекс "Оса" предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет противника. ЗПК стоит на вооружении на Кубе, в Греции, Сирии и других странах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета. В республике заявили, что иностранные летные средства нарушили воздушную границу. Один из летательных аппаратов упал на территории Азад Джамму и Кашмира, а другой - в районе линии разграничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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