В Сети опубликовали видео уничтожения американского вертолета Apache
В Интернете опубликовали видео ракетной атаки на американский вертолет АН-64 Apache в Йемене.
На видеозаписи видно, как судно после попадания ракеты стремительно падает вниз.
По последним данным, атаку на вертолет ВВС Саудовской Аравии осуществили йеменские хуситы с помощью советского зенитного ракетного комплекса "Оса".
В Сети опубликовали видео уничтожения американского вертолета Apache.
На данный момент ни одна из сторон не подтвердила случившееся.
Напомним, советский зенитный ракетный комплекс "Оса" предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет противника. ЗПК стоит на вооружении на Кубе, в Греции, Сирии и других странах.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета. В республике заявили, что иностранные летные средства нарушили воздушную границу. Один из летательных аппаратов упал на территории Азад Джамму и Кашмира, а другой - в районе линии разграничения.
ИСТОЧНИК KP.RU