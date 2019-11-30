2019-11-30T14:59:38+03:00
Политика

В Арктике впервые провели испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, которая находится на полигоне Пембой
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Арктике впервые провели испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал"В Арктике впервые провели испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал"Фото: Twitter.com
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Истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой.

- Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск, - сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

При этом, другой источник отметил, что "скорость ракеты достигла 10 Махов", пишет "ТАСС".

Напомним, что "Кинжал" - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года в Сети появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике на Армейских международных играх. При этом еще в прошлом году японский журнал назвал гиперзвуковой комплекс «Кинжал» «убийцей американских авианосцев».

В России провели учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса Кинжал .Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне

ИСТОЧНИК KP.RU

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