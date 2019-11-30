МИД РФ объяснил, почему бизнес-делегацию Чехии не пустили в Казань

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-30T16:14:35+03:00

Чехия не в первый раз нарушила требования таможенного законодательства ЕАЭС

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Бизнес-делегации Министерства сельского хозяйства Чехии во главе с его руководителем Мирославом Томаном отказали в перелете из Москвы в Казань из-за нарушения требований таможенного законодательства Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщили в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России.

- В связи с появлением в СМИ различных домыслов о причинах сложностей с организацией перелета (…) хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС», - говорится в заявлении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Чехия не первый раз допускает «подобный сбой» в процедурах.

Как писал сайт kp.ru, 27 ноября после многочасового ожидания самолету бизнес-миссии Чехии так и не разрешили вылет из Москвы в Казань. После чего Томан решил прекратить пребывание своей делегации в России. При этом чешский президент Милош Земан предположил, что инцидент связан с отчетом контрразведки. В нем говорится о том, что русские спецслужбы якобы активизировали свою работу в Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU