Олег Буров сохранил пост мэра Риги

СЕГОДНЯ 18:35 2019-11-30T18:35:32+03:00

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В ночь на субботу, 30 ноября, на внеочередном заседании Рижской думы мэр латвийской столицы Олег Буров смог удержать свой пост и организовать новую коалицию.

Отставки рижского градоначальника потребовала оппозиция. 28 ноября должно было состояться внеочередное заседание городской думы по вопросу о доверии мэру. Однако тогда не удалось собрать кворум. В заседании зарегистрировались лишь 10 из 60 парламентариев, при необходимом минимуме - 31 депутат.

На сегодняшнем заседании Буров получил необходимые для удержания власти 31 голос, а его партия «Честь служить Риге» создала коалицию с партиями «Согласие», блоком «Риге» и независимым депутатом Байбой Брокой.

Напомним, Олег Буров был избран мэром Риги 19 августа. До этого он занимал пост временно исполнявшего обязанности градоначальника. Кандидатуру политика тогда поддержали 35 из 60 депутатов городского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU