Ужасная находка: на даче в Ленобласти женщина нашли 300 тысяч рублей и скелет своей бабушки

СЕГОДНЯ 18:58 2019-11-30T18:58:47+03:00

Ужасная находка: на даче в Ленобласти женщина нашли 300 тысяч рублей и безголовый скелет своей бабушки Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На даче в Сланцевском районе Ленинградской области 36-летняя женщина нашла кости своей 81-летней бабушки, которую ранее считали пропавшей без вести.

Женщина обратилась в полицию в минувший четверг, 28 ноября, и рассказала, что обнаружила скелет бабушки на своем участке в садоводстве «Дружба».

При осмотре садового участка правоохранители обнаружили скелет без черепа и части костей, а также одежду умершей, её трость, связку ключей и документы. В дачном доме нашли сумку с 324 тысячами рублей.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства смерти 81-летней женщины.

Напомним, в начале ноября под Саратовом житель села Языковки нашел у себя во дворе скелет - череп и часть позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU