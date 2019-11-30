Ужасная находка: на даче в Ленобласти женщина нашли 300 тысяч рублей и скелет своей бабушки
На даче в Сланцевском районе Ленинградской области 36-летняя женщина нашла кости своей 81-летней бабушки, которую ранее считали пропавшей без вести.
Женщина обратилась в полицию в минувший четверг, 28 ноября, и рассказала, что обнаружила скелет бабушки на своем участке в садоводстве «Дружба».
При осмотре садового участка правоохранители обнаружили скелет без черепа и части костей, а также одежду умершей, её трость, связку ключей и документы. В дачном доме нашли сумку с 324 тысячами рублей.
На данный момент правоохранительные органы проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства смерти 81-летней женщины.
Напомним, в начале ноября под Саратовом житель села Языковки нашел у себя во дворе скелет - череп и часть позвоночника.
ИСТОЧНИК KP.RU