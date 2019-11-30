«Квинтэссенция пошлости»: пользователи соцсети оценили наряд Савченко

СЕГОДНЯ 23:12 2019-11-30T23:12:02+03:00

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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко пришла на мероприятие в честь дня рождения украинского журналиста Дмитрия Гордона в черном платье с широким разрезом.

Пользователь Facebook под ником Sergey Naumovich опубликовал в соцсети фотографии с мероприятия. На одном из кадров можно увидеть момент общения экс-депутата с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

В сети появилось фото экс-депутата Рады на дне рождения ГордонаФото: соцсети

Фотография вызвала массу эмоций у пользователей соцсети. Один из них назвал наряд Савченко «Максимальным трешем», другой заявил, что это «квинтэссенция пошлости».

«Надюха, ты бы поосторожнее прижималась к Макаровичу, он уже не мальчик и сердце слабое», - посоветовала одна из подписчиц. «Не могу! Сейчас расплачусь от безответной любви!» - заявил другой пользователь.

Напомним, что ажиотаж в соцсети зачастую взывают наряды жены президента Украины Елены Зеленской. Изначально она произвела фурор в шикарном платье на инаугурации своего мужа. Затем последовала неоднозначная реакция из-за костюма на голое тело, которое супруга украинского лидера надела на обед в ООН. А потом ее и вовсе обвинили в неуважении к монархии и императору Японии из-за наряда желтого цвета, которое она надела на интронизацию Нарухито.

ИСТОЧНИК KP.RU