В Сирии прогремели три взрыва: погибли протурецкие боевики и мирные жители

СЕГОДНЯ 00:33 2019-12-01T00:53:52+03:00

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В субботу, 30 ноября, в разных районах Сирии прогремели три взрыва. Первый произошел в Айн-эль-Арусе на севере провинции Ракка.

Бомба была заложена в припаркованном на улице автомобиле. Жертвой инцидента стал один мирный житель, еще 13 человек получили ранее. Также нанесен существенный урон близстоящим домам.

Следующий взрыв боевики осуществили в Телль-Халафе на севере провинции Хасеке. Все произошло у здания местной ветеринарной клиники. Погибли десятки боевиков вооруженной оппозиции, которые сейчас воют на стороне Турции. Всех их перевезли на территорию соседней республики для оказания должной медицинской помощи, передает SANA.

Третья бомба взорвалась в Восточной Гуте под Дамаском. Боевики установили мину в районе Хош-Насри, где дети пасли стадо овец. В результате теракта погибли два несовершеннолетних сирийца.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее на севере САР подорвали автомобиль. Турецкие власти обвинили в случившемся курдов, которых они считают террористами.

ИСТОЧНИК KP.RU