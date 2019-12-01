2019-12-01T01:09:28+03:00
Политика

Антонов назвал Вашингтон местом концентрации лжи о России

Абсолютное большинство статей о нашей стране в американских СМИ имеют негативную направленность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вашингтон стал местном концентрации лжи о России, и в мире осталось совсем немного стран, которые могут потягаться с ним в этом вопросе. Такое мнение озвучил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на Молодежном форуме в Нью-Йорке.

Он рассказал, что даже если учитывать материалы в ведущих американских СМИ только за первые полгода 2019-го, то из 12,5 тысяч статей 90% имеют негативную направленность, а позитивную - лишь 0,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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