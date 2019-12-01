Греки со скандалом покинули церемонию с участием Эрдогана

СЕГОДНЯ 01:22 2019-12-01T01:48:03+03:00

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Церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Эдирне прошла со скандалом. Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому покинула мероприятие во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые позволил себе "провокационные заявления".

Глава государства отклонился от темы встречи, затронув разведку на шельфе Кипра. Он подчеркнул, что Анкара не прекратит бурение в Средиземном море, поскольку иначе будут и дальше нарушаться права киприотов-турок. По словам Эрдогана, даже "крики и вопли" не заставят Турцию вывести свои корабли оттуда, а ведь вопрос, действительно, является спорным.

Сайт kp.ru писал, что ЕС уже грозил Анкаре санкциями за развертывание газодобывающей деятельности в исключительной экономической зоне Кипра. Дело в том, что Турция оспаривает принадлежность половины острова и считает бурение законным. Вторая половина Кипра де-факто принадлежит греческой общине.

Иконому решил покинуть церемонию открытия, как только Эрдоган затронул эту острую тему. В МИД Греции позднее также осудили действия турецкого лидера и назвали его "главным нарушителем международного права в регионе", передает телеканал Skai.

ИСТОЧНИК KP.RU