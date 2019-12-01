2019-12-01T01:48:03+03:00
Политика

Греки со скандалом покинули церемонию с участием Эрдогана

Президент Турции поднял спорную тему относительно бурения на шельфе Кипра
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинамиКипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Эдирне прошла со скандалом. Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому покинула мероприятие во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые позволил себе "провокационные заявления".

Глава государства отклонился от темы встречи, затронув разведку на шельфе Кипра. Он подчеркнул, что Анкара не прекратит бурение в Средиземном море, поскольку иначе будут и дальше нарушаться права киприотов-турок. По словам Эрдогана, даже "крики и вопли" не заставят Турцию вывести свои корабли оттуда, а ведь вопрос, действительно, является спорным.

Сайт kp.ru писал, что ЕС уже грозил Анкаре санкциями за развертывание газодобывающей деятельности в исключительной экономической зоне Кипра. Дело в том, что Турция оспаривает принадлежность половины острова и считает бурение законным. Вторая половина Кипра де-факто принадлежит греческой общине.

Иконому решил покинуть церемонию открытия, как только Эрдоган затронул эту острую тему. В МИД Греции позднее также осудили действия турецкого лидера и назвали его "главным нарушителем международного права в регионе", передает телеканал Skai.

ИСТОЧНИК KP.RU

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