Расширен список препаратов, за оборот которых грозит уголовное наказание

СЕГОДНЯ 01:29 2019-12-01T01:29:41+03:00

Приобрести такие лекарства можно исключительно по рецепту

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В России расширен список сильнодействующих препаратов, за оборот которых может грозить уголовная ответственность. Теперь в нем находятся также рецептурные лекарства - "Тропикамид", "Тапентадол" и "Прегабалин".

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым еще 7 июня. Документ вступил в силу 1 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU