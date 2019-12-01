2019-12-01T01:29:41+03:00
Общество

Расширен список препаратов, за оборот которых грозит уголовное наказание

Приобрести такие лекарства можно исключительно по рецепту
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России расширен список сильнодействующих препаратов, за оборот которых может грозить уголовная ответственность. Теперь в нем находятся также рецептурные лекарства - "Тропикамид", "Тапентадол" и "Прегабалин".

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым еще 7 июня. Документ вступил в силу 1 декабря.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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