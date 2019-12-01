Медведчук назвал силовой путь возвращения Донбасса самоубийством

СЕГОДНЯ 03:00 2019-12-01T03:15:02+03:00

Депутат Рады заявил, что 80% украинцев хотят мира, а для этого нужно пойти на компромисс

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Возвращение Донбасса под контроль Киева силовым путем сравнимо с самоубийством. Такое мнение озвучил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

Он заявил, что, несмотря на наличие в стране агрессивно настроенных радикалов, большинство украинцев (около 80%) хотят мира, а для этого нужно договариваться - искать компромисс.

"Тот, кто популяризирует подобный шаг (силового решения вопроса - прим. ред.), является самоубийцей. Более того, он игнорирует основные национальные интересы, потому что никто не хочет гибнуть в этом противостоянии, не хотят люди этого", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112 Украина".

В качестве варианта разрешения ситуации он упомянул наделение Донбасса статусом автономного региона, что вытекает из минских договоренностей и деклараций лидеров "нормандской четверки".

Сайт kp.ru писал, что администрация президента Украины отказалась предоставлять ДНР и ЛНР особый статус и закреплять это в Конституции страны.

ИСТОЧНИК KP.RU