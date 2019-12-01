Посольство России потребовало от США не вмешиваться в дела страны

СЕГОДНЯ 03:58 2019-12-01T03:58:58+03:00

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Посольство РФ в США потребовало от Вашингтона не вмешиваться во внутренние дела страны. Такой призыв прозвучал после сделанного Госдепом заявления о законодательной деятельности в России.

Сайт kp.ru писал, что представитель внешнеполитического ведомства Морган Ортагус выразила беспокойство относительно принятого Госдумой проекта о возможности признавать физических лиц иностранными агентами. Она заявила, что этот закон может быть использован для "подавления независимых голосов".

"Прекратите вмешательство во внутренние дела России. После дела Марии Бутиной ни один российский гражданин не может чувствовать себя в безопасности в США и пользоваться "свободой выражения мнений”, - написали дипломаты у себя на странице в Twitter.

Напомним, что Бутину приговорили к 1,5 годам лишения свободы за незаконное осуществление деятельности иностранного агента, проще говоря, шпионаж. Девушка частично признала вину, чтобы избежать более сурового наказания и вернулась в Россию этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU