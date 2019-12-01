2019-12-01T04:36:06+03:00
Происшествия

В убийстве журналистки Галиции обвинили мальтийского бизнесмена

В автомобиль известной блогерши подложили бомбу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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53-летняя Дафне Каруана Галиция53-летняя Дафне Каруана ГалицияФото: REUTERS
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Мальтийский бизнесмен Йорген Фенек обвиняется в причастности к убийству известной журналистки Дафне Каруаны Галиции. Об этом в суботу, 10 ноября, сообщил суд Валетты.

Сайт kp.ru писал, что 53-летняя блогерша погибла 16 октября 2017 года после того, как кто-то подложил бомбу в ее автомобиль, припаркованный около дома. Недоброжелателям, видимо не понравилось, расследовательская деятельность Галиции, которая занималась раскрытием коррупционных сфер в элитных кругах.

Одно из таких дел касалось компании 17 Black, которой владеет Фенек. Журналистка предполагала, что фирма и сам предприниматель связаны с мальтийскими высокопоставленными чиновниками.

Агентство Reuters уточняет, что бизнесмен пока не признал свой сговор с исполнителями преступления. Однако уже одно это обвинение ставит под удар карьеру премьера страны Джозефа Муската. Ожидается, что он уйдет в отставку в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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