Полицейские-язычники расследуют ритуальные убийства на юге Англии

СЕГОДНЯ 05:23 2019-12-01T05:23:03+03:00

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Загадочные убийства начали происходить в английской деревне Брамшо графства Гэмпшир несколько недель назад. Сначала фермеры обнаружили в лесу труп овечки Пушистика, которую жестоко закололи, а потом в том же районе нашли израненную корову и двух телят.

У всех животных на шкурах были нарисованы пентаграммы. Также надпись "666" появилась на дверях старинной деревенской церкви.

Местные жители и викарий Дэвид Бэкон предположили, что речь идет о ритуальных убийствах. Овечка пропала именно в полнолуние, да и само местечко с давних времен славилось темными колдунами.

А вот в Ассоциации полицейских-язычников Великобритании, которые решили помочь правоохранителям в этом непростом расследовании, считают, что за жестокими преступлениями стоят какие-нибудь подростки или просто психологически нездоровые люди.

Местные жители в любом случае стараются не покидать дома после наступления сумерек. Ведь в деревне явно орудует целая банда - зарезать овцу или корову в одиночку почти невозможно, передает The Mirror.

Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад жестокое убийство было совершено в Удмуртии. В этом случае жертвой стал молодой человек. Один мужчина пересмотрел жестоких сериалов, в частности, "Викингов", и решил повторить показанное там ритуальное убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU