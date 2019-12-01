2019-12-01T06:18:56+03:00
Звезды

Фильм «Ван Гоги» стал лауреатом «Золотого единорога» в Лондоне

Исполнитель главной роли Алексей Серебряков также получил награду
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В фильме "Ван Гоги" Алексей Серебряков играет сына известного дирижераВ фильме "Ван Гоги" Алексей Серебряков играет сына известного дирижераФото: кадр из фильма
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Драма "Ван Гоги" режиссера Сергея Ливнева признана лучшим фильмом Недели российского кино, которая прошла в Великобритании. О решении международного жюри стало известно в субботу, 30 ноября, на церемонии в Лондоне.

Сайт kp.ru писал, что кинолента 2018 года полностью посвящена проблеме отцов и детей. Известный, но циничный дирижер заболевает и его "блудный" сын решает вернуться, чтобы ухаживать за стариком. В фильме много взаимных упреков, которые в итоге выливаются в довольно неожиданный финал.

Некогда эту картину очень хвалил эстрадный певец Филипп Киркоров. Он даже рекомендовал номинировать ее на "Оскар".

К слову, исполнитель роли одного из главных героев, поляк Даниэль Ольбрыхский получил свою, отдельную статуэтку "Золотого единорога". Его номинировали в категории "Лучший актер", передает ТАСС.

Трейлер Ван Гоги .7 марта 2019 года в прокат выходит Ван Гоги фильм сценариста Ассы и продюсера Страны глухих Сергея Ливнева. По сюжету 53-летний сын и 79-летний отец, которые годами не общались, вынужденно сближаются из-за смертельной болезни отца. Главные роли в картине сыграли Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский, музыку написал Леонид Десятников. Медуза представляет трейлер Ван Гоги .

ИСТОЧНИК KP.RU

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