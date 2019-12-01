2019-12-01T08:01:43+03:00
Политика

Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров

Руководитель милитарного центра на Украине сообщил о скоростном преимуществе патрульного «Соболя»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Международный военно-морской салон в Санкт-ПетербургеМеждународный военно-морской салон в Санкт-ПетербургеФото: Ирина БЫСТРОВА
Изменить размер текста:

Военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским артиллерийским катером (МБАК) типа «Гюрза-М»

«Украинский МБАК (около 54 тонн) и российский "Соболь" (около 57,5 тонны). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море», - написал украинский эксперт в Twitter

Отвечая на комментарии пользователей, Чмут также сообщил о двойном превосходстве российских катеров по скорости и их преимуществе по мореходности.

Эксперт также рассказал, что был на украинских десантно-штурмового катера типа «Кентавр». «Печаль, боль, разочарование», - так охарактеризовал свой опыт Чмут и предложил закупать катера на Западе, поскольку украинская «оборонка» является «лотереей».

Однако у себя в комментариях военный эксперт отметил, что один на один российский и украинский катера не сойдутся никогда.

Напомним, в прошлом году патрульный катер «Соболь» был представлен Международного дальневосточного морского салона, в 2019 году судно катер демонстрировали на Международном военно-морской салоне в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Командир ВСУ убил своего подчинённого на Донбассе
Роспотребнадзор перечислил основные причины заражения ВИЧ
Террориста на Лондонском мосту обезвредили огнетушителем и бивнем нарвала
При крушении самолета в Южной Дакоте погибли девять человек
Фильм «Ван Гоги» стал лауреатом «Золотого единорога» в Лондоне
Ученые выяснили, кем работают самые "живучие" россияне
Четверо полицейских погибли при перестрелке с наркокартелем в Мексике
Полицейские-язычники расследуют ритуальные убийства на юге Англии
Пожар в старинном храме в Балашихе потушен
В убийстве журналистки Галиции обвинили мальтийского бизнесмена
В 2018 году у 86 тысяч жителей России был диагностирован ВИЧ
Посольство России потребовало от США не вмешиваться в дела страны
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Медведчук назвал силовой путь возвращения Донбасса самоубийством
Ди Каприо отверг обвинения в причастности к пожарам в лесах Амазонии
В России вступило в силу распоряжение о маркировке духов, шин и фотокамер
В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа: эвакуированы 314 человек
Расширен список препаратов, за оборот которых грозит уголовное наказание
Греки со скандалом покинули церемонию с участием Эрдогана
Антонов назвал Вашингтон местом концентрации лжи о России
В Сирии прогремели три взрыва: погибли протурецкие боевики и мирные жители
В РПЦ раскритиковали предлагаемую Минздравом проверку водителей