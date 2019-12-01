Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров

СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-01T08:01:43+03:00

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Военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским артиллерийским катером (МБАК) типа «Гюрза-М»

«Украинский МБАК (около 54 тонн) и российский "Соболь" (около 57,5 тонны). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море», - написал украинский эксперт в Twitter

Отвечая на комментарии пользователей, Чмут также сообщил о двойном превосходстве российских катеров по скорости и их преимуществе по мореходности.

Эксперт также рассказал, что был на украинских десантно-штурмового катера типа «Кентавр». «Печаль, боль, разочарование», - так охарактеризовал свой опыт Чмут и предложил закупать катера на Западе, поскольку украинская «оборонка» является «лотереей».

Однако у себя в комментариях военный эксперт отметил, что один на один российский и украинский катера не сойдутся никогда.

Напомним, в прошлом году патрульный катер «Соболь» был представлен Международного дальневосточного морского салона, в 2019 году судно катер демонстрировали на Международном военно-морской салоне в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU