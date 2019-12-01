2019-12-01T08:54:39+03:00
Политика

В Великобритании заявили о превосходстве российской артиллерии

Британский эксперт призывает совершенствовать армию королевства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Британский эксперт призывает совершенствовать армию королевстваБританский эксперт призывает совершенствовать армию королевстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Артиллерийские подразделения Великобритании существенно уступают российским и не смогут дать отпор в прямом противостоянии в составе НАТО. К такому выводу пришел британский эксперт Лондонского королевского института исследований в области обороны и безопасности Джек Уотлинг в своем докладе «Будущие конфликты: максимизация тактической и оперативной огневой мощи Великобритании».

«Сегодня ситуация такова, что российская армия, обладая внушительным преимуществом в артиллерийских вооружениях, в случае прямого конфликта, сможет наносить огневые удары фактически беспрепятственно, и британский контингент при этом будет уничтожен», - говорится в докладе военного эксперта.

Уотлинг заявил о необходимости совершенствования артиллерии королевства и иных «традиционных» видов вооружения, а также финансирования британской армии из-за «угроз, исходящих от России».

Напомним, ни раз о необходимости решить проблемы «российской угрозы» и инвестировать больше средств в модернизацию Военных сил Великобритании заявлял начальник британского Генштаба Ник Картер. Он также признал превосходство российской армии в таких областях, как артиллерия, компьютерные технологии и радиоэлектронная борьба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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