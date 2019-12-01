СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-01T09:36:27+03:00

Назван напиток, который предотвращает рак печени и старение мозга Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ученый из Бразилии, США, Франции и Германии провели эксперименты на мышах

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Кофеин, содержащийся в кофе, очень полезен в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением, а также снижает риск рака печени. К таким выводам пришли ученые Бразилии, США, Франции и Германии

Опыты на мышах показали, что кофеин блокирует аномальную экспрессию аденозинового А2А – рецептора, который вызывает проблемы с памятью. Таким образом кофе может вернуть мозг к нормальной работе.

Более того, ученые пришли к выводу, что употребление одной чашки бодрящего напитка в день приводит к снижению риска фиброза, цирроза и рака печени. Также кофеин может помочь предотвратить образование камней в желчном пузыре, сообщает Российская газета.

При этом эксперты советуют употреблять напиток без сливок и большого количества сахара.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал про все плюсы и минусы кофе.

ИСТОЧНИК KP.RU