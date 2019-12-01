Евросоюз начал расследование методов сбора данных Google

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-01T10:01:55+03:00

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Антимонопольные органы Евросоюза начали расследование против компании Google. Разбирательство пройдёт по вопросу методов сбора данных. Главным вопросом стало то, как доминирующие технологические компании используют и монетизируют данные.

- Комиссия разослала опросники в рамках предварительного расследования практики Google по сбору и использованию данных, - передаёт агентство Reuters сообщение Еврокомиссии.

Агентство также отмечает, что за последние два года Google заплатил более 8 млрд евро штрафов по обвинениям Еврокомиссии в нарушении антимонопольного законодательства. В начатом расследовании ЕС особенно интересуют данные, касающиеся службы таргетинга онлайн-рекламы, местных поисковых служб и интернет-рекламы. Представители компании объясняют, что они используют данные для улучшения своих услуг, а пользователи могут управлять своими данными и удалять их.

Напомним, что в марте Европейская комиссия обязала Google выплатить почти на 2 млрд евро штрафа за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении своей рекламы в Сети и ее выделении при поиске в интернете.

В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала корпорацию на рекордные 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU