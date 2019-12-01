Евросоюз начал расследование методов сбора данных Google
Антимонопольные органы Евросоюза начали расследование против компании Google. Разбирательство пройдёт по вопросу методов сбора данных. Главным вопросом стало то, как доминирующие технологические компании используют и монетизируют данные.
- Комиссия разослала опросники в рамках предварительного расследования практики Google по сбору и использованию данных, - передаёт агентство Reuters сообщение Еврокомиссии.
Агентство также отмечает, что за последние два года Google заплатил более 8 млрд евро штрафов по обвинениям Еврокомиссии в нарушении антимонопольного законодательства. В начатом расследовании ЕС особенно интересуют данные, касающиеся службы таргетинга онлайн-рекламы, местных поисковых служб и интернет-рекламы. Представители компании объясняют, что они используют данные для улучшения своих услуг, а пользователи могут управлять своими данными и удалять их.
Напомним, что в марте Европейская комиссия обязала Google выплатить почти на 2 млрд евро штрафа за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении своей рекламы в Сети и ее выделении при поиске в интернете.
В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала корпорацию на рекордные 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.
ИСТОЧНИК KP.RU