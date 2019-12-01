Кинолог рассказал, как избежать нападения собак

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-01T10:06:59+03:00

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Президент Союза кинологов России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский рассказал, как можно избежать нападения собак и как себя вести в случае ее нападения.

По словам специалиста, первым делом не стоит провоцировать животное и не ходить по промзонам ночью. В случае, если собака все же атакует, то лучше прижаться к стене и постараться казаться больше: подняться повыше или взять что-нибудь в руки и поднять над собой.

«У них очень плохое зрение. Они видят все в черно-белом свете — и очень плохо», - рассказал кинолог радиостанции «Говорит Москва».

Однако, подняв что-либо в руку, ни в коем случае нельзя замахиваться, особенно если собака не одна несколько. Уражевский пояснил, что такое поведение спровоцирует нападение кобелья-лидер, который будет защищать самку.

Кинолог также порекомендовал использовать какой-то пахучий предмет: лак, одеколон, парфюм, баллончик.

«Как правило, животные не нападают сами. Это может быть или травмированное, или больное животное, но это крайне редко», - отметил специалист и заявил, что в случае укуса в любом случае необходимо обратиться к врачу.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказывал, в чем опасность кормления бродячих собак. Эксперт заявил, что лучшим вариантом является устройство животного в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU