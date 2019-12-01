Власти Украины вдвое увеличили финансирование фонда жены Порошенко

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-01T10:33:01+03:00

Из государственного бюджета страны выделят 150 миллионов гривен, предназначенных для проектов Украинского культурного фонда

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В бюджете Украины на следующий год заложены 150 миллионов гривен (чуть более 400 миллионов рублей) для Украинского культурного фонда (УКФ), который возглавляет жена бывшего президента Петра Порошенко Марина Порошенко. Об этом сообщил глава Министерства культуры незалежной Владимир Бородянский.

Министр уточнил, что данные средства предназначены для проектов, не связанных с кино.

«Уже на 2020 год мы вдвое увеличили финансирование УКФ — на проекты, которые не касаются кино. Раньше эта цифра была 250 миллионов гривен», — передает издание «Зеркало недели» слова главы Минкульта.

Бородянский добавил, что в следующем году Государственному агентству по вопросам кино Украины выделят 800 миллионов гривен (более двух миллиардов рублей).

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, фонд супруги Петра Порошенко готовится представить комедию «Котик с горящими глазами» о войне в Донбассе. На создание фильма фонд выделил 8,9 миллиона гривен (примерно 23 миллиона рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU