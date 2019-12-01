У водителя упавшего в реку в Забайкалье автобуса был 18-летний стаж
Источник kp.ru рассказал о водителе пассажирского автобуса, который упал с моста в реку Куэнга в Заболькайском крае.
Как сообщает источник kp.ru, водителю примерно 45-47 лет. Его зовут Кубасов Сергей. Он владел рейсовым автобусом, но ходил по лицензии от ИП Стрельников.
Перед выходом в сегодняшний рейс Кубасов, как положено, прошел медосмотр.
По данным Интерфакса, водитель автобуса погиб. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Вскоре в районе аварии должны прибыть два вертолета Центра медицины катастроф.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 1 декабря в результате ДТП погибли 15 человек, 18 пострадали. Позже количество погибших увеличилось до 17. В ГИБДД сообщили, что причиной происшествия стало лопнувшее колесо пассажирского автобуса, после чего водитель не справился с управлением.
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ИСТОЧНИК KP.RU