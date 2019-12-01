У водителя упавшего в реку в Забайкалье автобуса был 18-летний стаж

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-01T12:29:16+03:00

Появилась информация о водителе автобуса, упавшего в реку в Забайкалье Фото: соцсети

В результате происшествия погибли 17 человек [видео]

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Источник kp.ru рассказал о водителе пассажирского автобуса, который упал с моста в реку Куэнга в Заболькайском крае.

Как сообщает источник kp.ru, водителю примерно 45-47 лет. Его зовут Кубасов Сергей. Он владел рейсовым автобусом, но ходил по лицензии от ИП Стрельников.

Перед выходом в сегодняшний рейс Кубасов, как положено, прошел медосмотр.

По данным Интерфакса, водитель автобуса погиб. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Вскоре в районе аварии должны прибыть два вертолета Центра медицины катастроф.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 1 декабря в результате ДТП погибли 15 человек, 18 пострадали. Позже количество погибших увеличилось до 17. В ГИБДД сообщили, что причиной происшествия стало лопнувшее колесо пассажирского автобуса, после чего водитель не справился с управлением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747113" frameborder="0"></iframe> Автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье.В Забайкалье слетел с трассы туристический автобус. Есть погибшие и пострадавшие

ИСТОЧНИК KP.RU