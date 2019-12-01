Лед не выдержит тяжелую технику: Спасательная операция в Забайкалье затрудняется

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-01T12:27:09+03:00

Работа экстренных служб осложняется тем, что лёд на месте крушения автобуса просто не выдержит веса техники Фото: СОЦСЕТИ

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В результате аварии туристического автобуса в Забайкалье погибли 17 человек. Из-за лопнувшего колеса автобус упал в реку Куэнга. По информации ГИБДД, авария случилась на 60-м километре автодороги "Могойтуй - Сретинск - Олочи".

Источники kp.ru сообщают, что работа экстренных служб осложняется тем, что лёд на месте крушения автобуса просто не выдержит веса техники. Лёд под ним уже треснул.

Наши источники также уточняют, что автобус уже начали поднимать с помощью автокрана. Он лежит на крыше и требует особо осторожного обращения, так как в салоне и под ним остаются люди, а лёд может провалиться от любых манипуляций с автобусом.

По предварительным данным, в автобусе находилось 44 пассажира. Среди погибших - двое детей. Одному из них четыре года, а другому пять лет.

Для спасения выживших на место аварии прибыли 30 человек личного состава МЧС и 11 единиц спецтехники. К эвакуации пострадавших будет подключена санитарная авиация, специализирующаяся в медицине катастроф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747113" frameborder="0"></iframe> Автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье.В Забайкалье слетел с трассы туристический автобус. Есть погибшие и пострадавшие

ИСТОЧНИК KP.RU