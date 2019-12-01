2019-12-01T12:50:17+03:00
Происшествия

В результате аварии в Забайкалье погибли двое детей

Также была госпитализирована беременная женщина [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В результате аварии в Забайкалье погибли двое детейВ результате аварии в Забайкалье погибли двое детейФото: соцсети
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Среди 19 человек, погибших в результате аварии в Забайкальском крае, было двое детей. Как сообщил источник kp.ru, одному из погибших было четыре года, второму пять лет.

Представитель больницы сообщил, что в состоянии средней тяжести была госпитализирована беременная женщина. Как передает Интерфакс, в больницу было доставлено четверо пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии и его готовят к операции.

Операция по спасению осложняется тем, что тяжелой технике трудно подойти к автобусу Фото: СОЦСЕТИ

Операция по спасению осложняется тем, что тяжелой технике трудно подойти к автобусуФото: СОЦСЕТИ

Напомним, как писал сайт kp.ru, ДТП произошло в субботу, 1 декабря. Причиной аварии стало лопнувшее колесо пассажирского автобуса, после чего водитель не справился с управлением и вылетел с моста в реку. В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Водитель автотранспорт, у которого был 18-летний стаж, погиб.

Автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье.В Забайкалье слетел с трассы туристический автобус. Есть погибшие и пострадавшие

ИСТОЧНИК KP.RU

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