"Спорный вопрос": В Евросоюзе заявили об отсутствии определенной позиции в отношении РФ

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-01T17:01:13+03:00

При этом сама Москва прагматично смотрит на партнерство с ЕС

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Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что у Евросоюза отсутствует четка позиция в отношении России.

- Это спорный вопрос. Некоторые страны неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а другие хотели бы это сделать. Санкции есть, но сами по себе они не составляют политику, - подчеркнул Боррель.

При этом в пятницу, 29 ноября, в МИД РФ заявили, что Москва прагматично смотрит на партнерство с ЕС. Кремль исходит из того, что взаимное противоборство не будет выгодно ни одной из сторон, пишет газета El Pais.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что послы Евросоюза утвердили продление на год санкций против России по Крыму. Санкции против РФ из-за вхождения крымского полуострова в состав РФ впервые вступили в силу в марте 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU