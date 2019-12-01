"Спорный вопрос": В Евросоюзе заявили об отсутствии определенной позиции в отношении РФ
Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что у Евросоюза отсутствует четка позиция в отношении России.
- Это спорный вопрос. Некоторые страны неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а другие хотели бы это сделать. Санкции есть, но сами по себе они не составляют политику, - подчеркнул Боррель.
При этом в пятницу, 29 ноября, в МИД РФ заявили, что Москва прагматично смотрит на партнерство с ЕС. Кремль исходит из того, что взаимное противоборство не будет выгодно ни одной из сторон, пишет газета El Pais.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что послы Евросоюза утвердили продление на год санкций против России по Крыму. Санкции против РФ из-за вхождения крымского полуострова в состав РФ впервые вступили в силу в марте 2014 года.
ИСТОЧНИК KP.RU