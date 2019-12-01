Американский продюсер сериала "Симпсоны" опроверг сообщения о закрытии проекта
Ранее композитор и музыкант Дэнни Эльфман, который написал знаменитую музыкальную заставку к сериалу, рассказал о завершении телешоу
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Американские СМИ пишут, что продюсер и шоураннер мультипликационного сериала "Симпсоны" Эл Джин опроверг информации о завершении шоу.
- Без претензий к мистеру Эльфману, но мы готовим 32-й сезон, который должен выйти в следующем году, а также не планируем заканчивать сериал, - с недоумением отметил продюсер культового сериала.
Накануне композитор и музыкант Дэнни Эльфман, который написал основную тему сериала "Симпсоны", рассказал, что 31-й сезон шоу, который вышел в сентябре, может стать последним.
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ИСТОЧНИК KP.RU