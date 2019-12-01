"Необходимо вернуть предрейсовый контроль": Эксперт прокомментировала ДТП в Забайкалье

СЕГОДНЯ 22:33 2019-12-01T22:56:12+03:00

Президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре в эфире Радио "Комсомольская правда" отметила, что все чаще в РФ ненадлежащее содержание транспорта является причиной трагедий

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Президент экспертного центра "Движение без опасности", член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталья Агре прокомментировала в эфире Радио "Комсомольская правда" страшное ДТП в Забайкалье. Трагедия произошла в воскресенье, 1 декабря и, по предварительным данным, унесла жизни 19 человек.

В воскресенье, 1 декабря, в аварии в Забайкальском крае погибли, по предварительным данным, 19 человекФото: Фото очевидцев

- В последнее время мы видим, что все чаще именно ненадлежащее содержание транспортных средств является сопутствующей причиной ДТП, - отметила эксперт.

Также Агре напомнила, что ранее была инициатива, что Госавтоинспекции нужно передать обратно технический осмотр транспортных средств, и в середине этого года решение так и не было принято.

- Также нужно возвращать предрейсовый контроль, потому что такой вторичный, повторный осмотр транспортных средств влияет непосредственно на то, как то транспортное средство себя может повести в той или иной ситуации, - отметила эксперт.

Агре отметила, что на данный момент "очень многое делается в рамках нацпроекта".

- В случае с этим автобусом отсутствие боковых ограждений (на мосту) повлияло на то, что случилось и пострадало так много людей. Надо работать на всех направлениях: контролировать сами транспортные средства, режим труда и отдыха водителей, и работать над инфраструктурой, - подытожила эксперт.

Ранее сайт kp.ru писала о том, что в воскресенье, 1 декабря, в аварии в Забайкальском крае погибли, по предварительным данным, 19 человек, еще 18 получили ранения, из них шестеро были госпитализированы. Инцидент произошел на 60-м километре автодороги «Могойтуй – Сретинск – Олочи».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747129" frameborder="0"></iframe> В Забайкалье автобус с людьми упал с моста.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку в Забайкальском крае: пассажиров зажало в салоне

ИСТОЧНИК KP.RU