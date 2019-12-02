Число погибших в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

СЕГОДНЯ 01:29 2019-12-02T01:35:15+03:00

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При опрокидывании туристического автобуса в кювет в Тунисе погибли 26 человек. Ранее власти страны сообщали о 24 погибших. Автобус, в котором находились 43 человека, ехал из столицы в Айн Дарахим. В салоне были в основном школьники и студенты. По неустановленной пока причине водитель съехал с дороги, автобус вылетел в кювет и перевернулся. Число пострадавших увеличилось до 26, россиян среди них нет, такие цифры со ссылкой на властей Туниса приводит радиостанция Mozaique FM.

Губернатор Бежи Салим Тиссави сообщил, что рассматривают две версии произошедшего - автобус вылетел с дороги либо из-за превышения скорости, либо причиной стала техническая неисправность машины.

- Все раненые были эвакуированы в больницы, родственникам погибших пассажиров автобуса начнут выдавать тела в ближайшее время, - сообщил президент Туниса, он побывал на месте смертельной аварии и лично контролирует ход расследования.

Известно, что автобус принадлежал частной туристической компании.

ИСТОЧНИК KP.RU