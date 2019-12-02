2019-12-02T01:35:15+03:00
В мире

Число погибших в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

В салоне находились школьники и студенты
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Автобус перевернулся из-за превышения скорости или из-за технической неисправностиАвтобус перевернулся из-за превышения скорости или из-за технической неисправностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

При опрокидывании туристического автобуса в кювет в Тунисе погибли 26 человек. Ранее власти страны сообщали о 24 погибших. Автобус, в котором находились 43 человека, ехал из столицы в Айн Дарахим. В салоне были в основном школьники и студенты. По неустановленной пока причине водитель съехал с дороги, автобус вылетел в кювет и перевернулся. Число пострадавших увеличилось до 26, россиян среди них нет, такие цифры со ссылкой на властей Туниса приводит радиостанция Mozaique FM.

Губернатор Бежи Салим Тиссави сообщил, что рассматривают две версии произошедшего - автобус вылетел с дороги либо из-за превышения скорости, либо причиной стала техническая неисправность машины.

- Все раненые были эвакуированы в больницы, родственникам погибших пассажиров автобуса начнут выдавать тела в ближайшее время, - сообщил президент Туниса, он побывал на месте смертельной аварии и лично контролирует ход расследования.

Известно, что автобус принадлежал частной туристической компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России создадут сплошное радиолокационное поле для предупреждения о ракетном нападении
Саакашвили признался, что покинул Грузию, потому что «сам устал и люди устали от него»
В посольстве считают, что власти Великобритании манипулируют темой «российской угрозы» накануне выборов
В Сан-Паулу девять участников вечеринки погибли в давке из-за полицейской погони
Трамп пообещал искоренить СПИД через десять лет
Консульство России уточняет гражданство пострадавших в стрельбе в Новом Орлеане
«Очень много читает»: Историка-расчленителя Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
В Китае ввели обязательное сканирование лица при покупке сим-карты
"Необходимо вернуть предрейсовый контроль": Эксперт прокомментировала ДТП в Забайкалье
Горбачев призвал мир избегать "холодных" и "горячих" войн
В центре Киева в результате обстрела автомобиля погиб сын депутата
"Новые стекла розовых очков": Аваков жестко раскритиковал заявление Володина о распаде Украины
Франция призвала США прекратить навязывать вооружения членам НАТО
Набиуллина озвучила основные причины укрепления рубля
Представитель РПЦ рассказал, когда в тело человека вселяется душа
Американский продюсер сериала "Симпсоны" опроверг сообщения о закрытии проекта
В Токио прошли митинги с требованием вернуть Японии южные Курилы
Пауэрлифтер Кокляев заявил о пропаже боксерских перчаток после "боя года" с Емельяненко
"Мы можем это сделать": Генсек ООН призвал человечество прекратить вести "войну против природы"