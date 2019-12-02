«Мы ремонтируем советскую технику»: На Украине порассуждали о своем превосходстве на мировом рынке оружия

СЕГОДНЯ 05:21 2019-12-02T05:26:41+03:00

В украинском концерне сообщили о конкуренции с промышленным предприятиями России Фото: REUTERS

Заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром» похвалился, что 30 лет в стране не финансировали отрасль

Изменить размер текста: A A

В украинском концерне «Укроборонпром» заявили о своем превосходстве на рынке оружия. Компания представляет собой сеть оборонно-промышленных правительственных предприятий. Заместитель гендиректора концерна, бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем в интервью телеканалу ATR заявил, что «Укроборонпром» конкурирует с Россией, и украинская продукция «более востребована».

- В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю («Укроборонпром»), мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного нашего конкурента, -заявил топ-менеджер.

Это он объяснил тем, что в концерне обслуживают технику, произведенную еще во времена СССР, а самолетам и бронетехники делают комплектующие и занимаются ремонтом. В этой сфере у концерна, по мнению Найема, «большой интеллектуальный потенциал».

Ранее в Совбезе Украины планировали ликвидировать концерн в рамках борьбы с коррупцией.

В "Укроборонпроме" не первый раз называют себя конкурентом российским предприятиям, в 2018 году, например, украинцы обвинили Россию в "перехвате" военных контрактов".

ИСТОЧНИК KP.RU