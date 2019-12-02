2019-12-02T06:03:12+03:00
В мире

Госсекретарь США объявил о ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО

Страна может стать 30 участником военно-политического блока
Юлия САЛЬНИКОВА
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Протокол в Сенат США передал президент ТрампПротокол в Сенат США передал президент ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США завершили ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом заявил американский госсекретарь Майкл Помпео в своем твиттер:

- На шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО.

Протокол о вступлении бывшей югославской республики в военно-политический блок в сенат США Дональд Трамп. Свое решение американский лидер объяснил тем, что считает Северную Македонию надежным партнером Америки, а потому членство ее в НАТО пойдет на пользу всем странам альянса. В октябре 2019 года государственной орган штатов одобрил предложение президента.

Большинство стран НАТО уже ратифицировали протоколы о вступлении Северной Македонии в блок. Этот вопрос решат на саммите в Лондоне, который пройдет с 3 по 4 декабря.

Ранее США сократили свою долю финансирования НАТО. Недостающую сумму взялась компенсировать Германия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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