Госсекретарь США объявил о ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО

СЕГОДНЯ 06:03 2019-12-02T06:03:12+03:00

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США завершили ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом заявил американский госсекретарь Майкл Помпео в своем твиттер:

- На шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО.

Протокол о вступлении бывшей югославской республики в военно-политический блок в сенат США Дональд Трамп. Свое решение американский лидер объяснил тем, что считает Северную Македонию надежным партнером Америки, а потому членство ее в НАТО пойдет на пользу всем странам альянса. В октябре 2019 года государственной орган штатов одобрил предложение президента.

Большинство стран НАТО уже ратифицировали протоколы о вступлении Северной Македонии в блок. Этот вопрос решат на саммите в Лондоне, который пройдет с 3 по 4 декабря.

Ранее США сократили свою долю финансирования НАТО. Недостающую сумму взялась компенсировать Германия.

ИСТОЧНИК KP.RU