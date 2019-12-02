Власти Забайкалья выплатят по миллиону рублей семьям погибших пассажиров автобуса

СЕГОДНЯ 06:53 2019-12-02T06:57:54+03:00

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Власти Забайкальского края выплатят родственникам погибших в аварии с рейсовым автобусом по 1 миллиону рублей. Об этом корреспондентам ТАСС рассказал и.о. вице-премьера края Андрей Гурулев. Авария произошла 1 декабря в Сретенском районе. Автобус вылетел с моста и опрокинулся на замершую реку. 19 человек погибли, среди них двое детей и водитель. Причина аварии не известна. По одной из версий, у машины лопнуло колесо.

- Губернатор определил суммы компенсаций: по 1 миллиону рублей - родственникам за каждого погибшего, по 400 тыся рублей - пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тысяч тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести, - сообщил Гурулев.

Кроме того, предусмотрена финансовая помощь на организацию похорон. Все погибшие были жителями Сретенского района, 2 декабря здесь объявлен траур.

В аварии 21 человек получил травмы. Консультации врачам Забайкалья оказывают московские врачи, шестерых пострадавших на вертолете санавицаии доставили в Читу, трое из них в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU