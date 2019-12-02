2019-12-02T08:00:18+03:00
Общество

Юлия Михалкова рассказала, куда ушла из «Уральских пельменей»

Девушка рассказала в инстаграм о новом проекте с Михаилом Галустяном
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Акриса призналась, что от шуток юных КВНщиков смеялась до слезАкриса призналась, что от шуток юных КВНщиков смеялась до слезФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Звезда «Уральских пельменей» призналась, каким проектом занялась после ухода из юмористического шоу. Новая работа Юлии Михалковой имеет много общего с прошлой, вот только рассчитан проект на детей. В инстаграм она наконец решилась ответить поклонникам на вопрос, чем теперь будет заниматься:

- Вместе с супер командой АМиК, СТС и несравненным Михаилом Галустяном мы начинаем новый Детский КВН, - написала она в соцсетях.

Она опубликовала первые фото с юными КВНщиками и подтвердила, что съемки уже идут.

- К нам приехали сотни суперталантливых, мегасмешных и экстразаводных ребят со всей России. Из мегаполисов, городов и маленьких городочков, - написала Михалкова.

Она высоко оценила мастерство юных комиков и призналась, что даже смеялась до слез. Их чувство юмора актриса назвала «чистым и свежим». Она анонсировала передачу на всех телевизорах страны.

Свой уход из "Уральских пельменей" она объяснила тем, что ей как актрисе надоело играть простушек, хочется "быть сложнее".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи спасли ребенка беременной пассажирки упавшего в Забайкалье автобуса
Минюст хочет увеличить штрафы за задержку зарплат
Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено после аварии с автобусом в Забайкалье
Украинский вице-премьер заявил о готовности страны «принять пару российских областей»
В Минфин решили, куда направят триллион из ФНБ
Власти Забайкалья выплатят по миллиону рублей семьям погибших пассажиров автобуса
Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост
Госсекретарь США объявил о ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО
В Белом доме отказались участвовать в первых слушаниях по импичменту
«Мы ремонтируем советскую технику»: На Украине порассуждали о своем превосходстве на мировом рынке оружия
Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше
Названы регионы с самым высоким уровнем зарплат
В Сретенском районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в аварии с автобусом
Питерские «Алые паруса» стали лучшим праздником в мире
Торговые переговоры между Китаем и США приостановлены из-за закона о правах человека в Гонконге
Родственникам погибших в аварии с автобусом в Забайкалье выделят деньги на похороны
Посол России в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой
«Нормандская четверка» не будет обсуждать тему транзита российского газа через Украину
Экс-конгрессмен Джо Сестак без объяснения причин вышел из борьбы за пост президента США
Медики сообщили о состоянии пострадавших при падении автобуса в Забайкалье
Во время учения НАТО в Эстонии разыграют сценарий кибератаки