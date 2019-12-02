Юлия Михалкова рассказала, куда ушла из «Уральских пельменей»

СЕГОДНЯ 07:55 2019-12-02T08:00:18+03:00

Акриса призналась, что от шуток юных КВНщиков смеялась до слез Фото: Instagram.com

Девушка рассказала в инстаграм о новом проекте с Михаилом Галустяном

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Звезда «Уральских пельменей» призналась, каким проектом занялась после ухода из юмористического шоу. Новая работа Юлии Михалковой имеет много общего с прошлой, вот только рассчитан проект на детей. В инстаграм она наконец решилась ответить поклонникам на вопрос, чем теперь будет заниматься:

- Вместе с супер командой АМиК, СТС и несравненным Михаилом Галустяном мы начинаем новый Детский КВН, - написала она в соцсетях.

Она опубликовала первые фото с юными КВНщиками и подтвердила, что съемки уже идут.

- К нам приехали сотни суперталантливых, мегасмешных и экстразаводных ребят со всей России. Из мегаполисов, городов и маленьких городочков, - написала Михалкова.

Она высоко оценила мастерство юных комиков и призналась, что даже смеялась до слез. Их чувство юмора актриса назвала «чистым и свежим». Она анонсировала передачу на всех телевизорах страны.

Свой уход из "Уральских пельменей" она объяснила тем, что ей как актрисе надоело играть простушек, хочется "быть сложнее".

ИСТОЧНИК KP.RU