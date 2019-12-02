2019-12-02T08:47:08+03:00
Экономика

Пассажиры стали чаще платить за проезд в общественном транспорте «пластиком»

В банках прогнозируют, что данный способ расчетов в следующем году станет еще популярнее
Елена АКИМОВА
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В общественном транспорте все чаще оплачивают проезд банковскими картамиВ общественном транспорте все чаще оплачивают проезд банковскими картамиФото: Алиса ТИТКО
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Пассажиры общественного транспорта предпочитают оплачивать свой проезд банковской картой. За год — с октября 2018-го по октябрь 2019-го — доля таких операций выросла в три раза.

В крупных российских банках подтверждают рост, к тому же сервис становится доступным во многих городах страны.

В октябре 2019 года доля оплаты «пластиком» составила 3–4,5% — в том же месяце в прошлом году средний показатель был 1–1,5%. В некоторых регионах появилась возможность оплачивать проезд картой, но с учетом социальной скидки.

В банках прогнозируют, что данный способ расчетов 2020 году станет еще популярнее и показатель использования возрастет до 20 процентов. Рост был бы большим, но не везде имеется инфраструктура для совершения данных операций.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков отметил, что даже дополнительные траты перекрываются удобством использования карты. При оплате по стандартному тарифу поездка выходит дороже на 4–6 рублей, чем с использованием транспортной карты. Это связано с комиссией от участников транзакции — банков и платежной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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