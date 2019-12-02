Военно-Грузинская дорога частична закрыта для грузового транспорта
Участок Военно-Грузинской дороги между Владикавказом и населенным пунктом Ларс временно закрыт для больших грузовых транспортных средств. Ограничения введены с 13:00 1 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием возможности обеспечения безопасного движения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС республики Северная Осетия.
Ведомство наравне с пограничной полицией Грузии настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок в направлении на выезд из России в сторону Закавказья. Об этом сообщается на сайте министерства.
Планируйте свой маршрут движения с учетом сложившейся обстановки.
Сайт kp.ru писал, что весной этого года Военно-Грузинскую дорогу тоже несколько раз закрывали и открывали вновь. Причем ограничения касались всех видом транспорта.
Причиной таких мер становились обильные снегопады, наледи на трассе и снежные заносы.
ИСТОЧНИК KP.RU