Военно-Грузинская дорога частична закрыта для грузового транспорта

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-02T09:45:14+03:00

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Участок Военно-Грузинской дороги между Владикавказом и населенным пунктом Ларс временно закрыт для больших грузовых транспортных средств. Ограничения введены с 13:00 1 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием возможности обеспечения безопасного движения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС республики Северная Осетия.

Ведомство наравне с пограничной полицией Грузии настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок в направлении на выезд из России в сторону Закавказья. Об этом сообщается на сайте министерства.

Планируйте свой маршрут движения с учетом сложившейся обстановки.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года Военно-Грузинскую дорогу тоже несколько раз закрывали и открывали вновь. Причем ограничения касались всех видом транспорта.

Причиной таких мер становились обильные снегопады, наледи на трассе и снежные заносы.

ИСТОЧНИК KP.RU