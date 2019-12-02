2019-12-02T09:45:14+03:00
Авто

Военно-Грузинская дорога частична закрыта для грузового транспорта

Движение на участке Владикавказ - Ларс ограниченно из-за ухудшения погодных условий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Военно-Грузинская дорога проходит через ТбилисиВоенно-Грузинская дорога проходит через ТбилисиФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Участок Военно-Грузинской дороги между Владикавказом и населенным пунктом Ларс временно закрыт для больших грузовых транспортных средств. Ограничения введены с 13:00 1 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием возможности обеспечения безопасного движения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС республики Северная Осетия.

Ведомство наравне с пограничной полицией Грузии настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок в направлении на выезд из России в сторону Закавказья. Об этом сообщается на сайте министерства.

Планируйте свой маршрут движения с учетом сложившейся обстановки.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года Военно-Грузинскую дорогу тоже несколько раз закрывали и открывали вновь. Причем ограничения касались всех видом транспорта.

Причиной таких мер становились обильные снегопады, наледи на трассе и снежные заносы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минпромторг обсудит запрет на детские сигареты и шампанское
Домушники обчистили трехэтажный дом безработной в Подмосковье на 5 миллионов рублей
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря
В прокуратуре назвали самые угоняемые в Москве машины
В Подмосковье дворник нашел в мусорном контейнере человеческую ногу
В Подмосковье женщина заказала киллеру убийство сестры жениха, мешавшей их отношениям
Гидрометцентр пообещал россиянам "пятнистые" осадки в декабре
Пассажиры стали чаще платить за проезд в общественном транспорте «пластиком»
«Лего», скатерть-самобранку и внуков: Стало известно, что чаще всего просят у Деда Мороза
Врачи спасли ребенка беременной пассажирки упавшего в Забайкалье автобуса
Юлия Михалкова рассказала, куда ушла из «Уральских пельменей»