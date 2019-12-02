Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Такое заявление бывший глава государства сделал в эфире телеканала "112". Он сказал, что Россия начала формироваться только при Иване Грозном, а Украина на тот момент якобы уже несколько веков была княжеством.
"Это просто неверно: Русское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного. Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него", - написал Пушков у себя в микроблоге в Twitter.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»