2019-12-02T09:35:27+03:00
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор напомнил, что русская государственность начала оформляться задолго до Ивана Грозного
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.

Такое заявление бывший глава государства сделал в эфире телеканала "112". Он сказал, что Россия начала формироваться только при Иване Грозном, а Украина на тот момент якобы уже несколько веков была княжеством.

"Это просто неверно: Русское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного. Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него", - написал Пушков у себя в микроблоге в Twitter.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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