2019-12-02T09:39:11+03:00
Происшествия

Домушники обчистили трехэтажный дом безработной в Подмосковье на 5 миллионов рублей

В основном грабители унесли с собой ювелирные украшения
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В доме не было ни охраны, ни сигнализацииВ доме не было ни охраны, ни сигнализацииФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Безработная жительница Подольска лишилась пяти миллионов рублей после «визита» в ее особняк грабителей. Как рассказала 43-летняя женщина сотрудникам полиции, неизвестные проникли в ее трехэтажный дом, когда она отсутствовала. Поэтому точно выяснить, в какой из дней с 27 по 29 ноября она лишилась своего богатства, проблематично.

Грабители разбили окно на первом этаже, нашли место, где хозяйка хранила ювелирные украшения и вынесли все драгоценности.

- Общая сумма ущерба составила порядка 5 миллионов рублей, - сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

В доме не были ни сигнализации, ни охраны. Отсутствует также система видеонаблюдения, которая помогла бы в расследовании. Личности грабителя или грабителей устанавливают, опрашивают свидетелей на случай, если кто-то из соседей видел в указанные даты подозрительное движение в особняке или видел машину, на которой могли приехать преступники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минпромторг обсудит запрет на детские сигареты и шампанское
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря
В прокуратуре назвали самые угоняемые в Москве машины
В Подмосковье дворник нашел в мусорном контейнере человеческую ногу
Военно-Грузинская дорога частична закрыта для грузового транспорта
В Подмосковье женщина заказала киллеру убийство сестры жениха, мешавшей их отношениям
Гидрометцентр пообещал россиянам "пятнистые" осадки в декабре
Пассажиры стали чаще платить за проезд в общественном транспорте «пластиком»
«Лего», скатерть-самобранку и внуков: Стало известно, что чаще всего просят у Деда Мороза
Врачи спасли ребенка беременной пассажирки упавшего в Забайкалье автобуса
Юлия Михалкова рассказала, куда ушла из «Уральских пельменей»