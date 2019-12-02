Домушники обчистили трехэтажный дом безработной в Подмосковье на 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-02T09:39:11+03:00

В доме не было ни охраны, ни сигнализации Фото: Олег ЗОЛОТО

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Безработная жительница Подольска лишилась пяти миллионов рублей после «визита» в ее особняк грабителей. Как рассказала 43-летняя женщина сотрудникам полиции, неизвестные проникли в ее трехэтажный дом, когда она отсутствовала. Поэтому точно выяснить, в какой из дней с 27 по 29 ноября она лишилась своего богатства, проблематично.

Грабители разбили окно на первом этаже, нашли место, где хозяйка хранила ювелирные украшения и вынесли все драгоценности.

- Общая сумма ущерба составила порядка 5 миллионов рублей, - сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

В доме не были ни сигнализации, ни охраны. Отсутствует также система видеонаблюдения, которая помогла бы в расследовании. Личности грабителя или грабителей устанавливают, опрашивают свидетелей на случай, если кто-то из соседей видел в указанные даты подозрительное движение в особняке или видел машину, на которой могли приехать преступники.

ИСТОЧНИК KP.RU