Помпео заявил, что власти США хотят сотрудничать c ЕС в противодействии России

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-02T09:50:24+03:00

Майк Помпео называет всю ту же, что и раньше, тройку стран, которую в США считают угрозой Фото: REUTERS

В список стран, которых в администрации президента Трампа считают опасными, попали Китай и Иран

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Госсекретарь Майкл Помпео поприветствовал новое руководство Евросоюза и выразил позицию США, говоря о планах на дальнейшее сотрудничество. Напомним, Еврокомиссию возглавила Урсула фон дер Ляйен. Она была первой в истории Германии женщиной-министром обороны, а теперь стала первой и в истории ЕС женщиной-главой Еврокомиссии.

Заявление Помпео распространил Госдепартамент США. Представитель администрации американского президента назвал направления, по которым США хотели бы сотрудничать с Евросоюзом.

- Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с этой новой руководящей группой… для достижения наших общих целей. Среди них - укрепление наших торговых отношений, продвижение европейской энергетической независимости, противостояние общим вызовам нашей безопасности и демократическим ценностям, в том числе угрозам со стороны России, Коммунистической партии Китая, а также Ирана, -сообщение приводит ТАСС.

Эту тройку стран, как "потенциальную угрозу" США и Европе в администрации Трампа называют не впервые. При этом в Пентагоне даже разделили степень угрозы на "краткосрочную и дальносрочную".

ИСТОЧНИК KP.RU