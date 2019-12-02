Помпео заявил, что власти США хотят сотрудничать c ЕС в противодействии России
Госсекретарь Майкл Помпео поприветствовал новое руководство Евросоюза и выразил позицию США, говоря о планах на дальнейшее сотрудничество. Напомним, Еврокомиссию возглавила Урсула фон дер Ляйен. Она была первой в истории Германии женщиной-министром обороны, а теперь стала первой и в истории ЕС женщиной-главой Еврокомиссии.
Заявление Помпео распространил Госдепартамент США. Представитель администрации американского президента назвал направления, по которым США хотели бы сотрудничать с Евросоюзом.
- Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с этой новой руководящей группой… для достижения наших общих целей. Среди них - укрепление наших торговых отношений, продвижение европейской энергетической независимости, противостояние общим вызовам нашей безопасности и демократическим ценностям, в том числе угрозам со стороны России, Коммунистической партии Китая, а также Ирана, -сообщение приводит ТАСС.
Эту тройку стран, как "потенциальную угрозу" США и Европе в администрации Трампа называют не впервые. При этом в Пентагоне даже разделили степень угрозы на "краткосрочную и дальносрочную".
ИСТОЧНИК KP.RU