2019-12-02T10:04:29+03:00
Экономика

РЖД будет продавать билеты на все виды транспорта

Это позволит пассажирам строить сложные маршруты
Елена АКИМОВА
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РЖД будет продавать билеты на разный вид транспортаРЖД будет продавать билеты на разный вид транспортаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В 2020 году РЖД предоставит пассажирам новый сервис – перевозчик планирует начать продавать билеты на все виды транспорта – самолет, паром, автобус. Это позволит строить сложные маршруты и путешествовать с комфортом.

Сейчас новый сайт находится на стадии тестирования. Помимо основной версии будут доступны мобильные приложения для различных операционных систем. Об этом сообщил директор компании по информационным технологиям Евгений Чаркин.

Умная система выстроит схему движения не только по России, но и Европе. Специально для этого логистику РЖД интегрируют с глобальными платформами бронирования авиабилетов, такими как Amadeus. Первыми партнерами станут Trenitalia (Италия), Deutsche Bahn AG (Германия) и SNCF (Франция).

— Сейчас по Якутии запущена возможность приобрести билеты на паром и поезд, также с точки зрения водного транспорта смотрим на Карелию и Санкт-Петербург, — объясняет «Известиям» Евгений Чаркин.

Многие эксперты сходятся в оценках данного сервиса – он необходим, но при условии, что сеть будет хорошо развита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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