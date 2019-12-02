Китай вводит санкции против США из-за Гонконга
После принятия Вашингтоном закона по Гонконгу КНР ввёл санкции против ряда неправительственных американских организаций, включая Human Rights Watch. Также правительство КНР приостановило рассмотрение заявок "американских морских судов" на заход в Гонконг.
Введение санкций против Human Rights Watch Пекин объяснил тем, что организация поддерживает протестующих в Гонконге, сообщает МИД Китая.
27 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Согласно закону, администрация США обязана регулярно докладывать Конгрессу о ситуации в Гонконге. Также документ допускает введение санкций против тех, кто, по мнению США, ответственен за нарушение прав человека в Гонконге. Пекин выражал свой протест после принятия этого законопроекта Конгрессом.
Помимо этого, Трамп подписал запрет на экспорт американского полицейского оборудования в Гонконг во избежание использования его против демонстрантов. Он подчёркивает, что закон принят "из уважения к председателю КНР Си Цзиньпину и жителям Гонконга". Американский лидер считает, что закон подтолкнёт Пекин и Гонконг к "мирному урегулированию своих разногласий, что приведёт к долгосрочному миру и процветанию для всех".
Весной власти Гонконга предложили законопроект об экстрадиции, который позволил бы властям Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении. Волна массовых акций протеста вспыхнула в Гонконге в начале лета, а позже переросла в беспорядки. В октябре правительство отозвало законопроект и извинилось перед гражданами, но беспорядки продолжаются. Участники акций требуют освобождения арестованных протестующих, а также прямых выборов членов Законодательного совета и главы исполнительной власти.
В Гонконге появилась первая жертва протестов.
ИСТОЧНИК KP.RU