Мария Захарова одним предложением ответила на заявление вице-премьера Украины о готовности «принять пару российских областей»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-02T11:21:48+03:00

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что ни одна из областей из Украины не выйдет

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление Дмитрия Кулебы. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции в ответ на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который сказал, что неонационализм может погубить Киев, сообщил, что ни одна из областей не выйдет из состава страны. Но украинцы готовы «принять пару российских областей». Такие намеки в Украине звучат уже не в первый раз.

- Одна «российская область» уже была в составе Украины, и ей там не понравилось, - сказала в эфире НСН Мария Захарова.

Референдум в Крыму прошел в 2014 году - большинство жителей проголосовали за воссоединение с Россией. При вступлении в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что "вернет" Крым в состав Украины. Для этого киевские власти даже разработали план действий.

ИСТОЧНИК KP.RU