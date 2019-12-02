2019-12-02T12:25:38+03:00
Экономика

Российские пользователи потратили 22,3 млрд рублей в "черную пятницу"

В прошлом году интернет-магазины заработали на распродаже на пять миллиардов меньше
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Россиян считают скидки "черной пятницы" фейковыми, но все равно участвуют в распродажахРоссиян считают скидки "черной пятницы" фейковыми, но все равно участвуют в распродажахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За три дня крупной распродажи "черная пятница" россияне потратили 22,3 миллиарда рублей - и это только в онлайн-магазинах. Такие данные предоставил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Он подчеркнул, что во время трех дней распродаж в прошлом году - с пятницы по воскресенье - продавцы заработали всего 17,4 миллиарда рублей. При этом активность россиян почти не изменилась. Новых трендов или других отличий от предыдущей "черной пятницы" не замечено.

Представитель одной из площадок-агрегаторов предложений ритейлеров "Настоящая Черная пятница" Мария Комендантова рассказала, что самой популярной акцией в этот раз были товары по рублю от "Перекрестка". Также россиян интересовали акции "М.Видео", Re-Store, интернет-магазина "Ростелеком" и онлайн-игры World of Warships.

Если говорить о разделах, то на площадке "Настоящая Черная пятница" повышенный спрос был на смартфоны и гаджеты, бытовую технику, электронику, автотовары обувь, сумки и аксессуары, а также путешествия и развлечения. Причем более трети всех посетителей приходилось на Москву и Санкт-Петербург, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что, согласно опросу, свыше половины россиян считают скидки "черной пятницы" фейковыми. При этом 70% граждан все равно покупают товары на таких распродажах.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Каждый второй россиянин доволен своей жизнью
Биолог рассказал о предметах с наибольшем скоплением бактерий
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»
Зеленский хочет обсудить «Северный поток-2» в рамках нормандского саммита
В Москве "заминировали" два суда, ГУМ и "Афимолл"
В Турции отдохнуло рекордное число россиян
ЦБ рассмотрит вариант ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков
Джабаров прокомментировал возможность введения санкций США против «Северного потока-2»
Зеленский рассчитывает на помощь США в ситуации с Крымом
Минобороны России получило первый вертолет Ми-38Т
Россияне не пострадали во время стрельбы в Новом Орлеане
Мария Захарова одним предложением ответила на заявление вице-премьера Украины о готовности «принять пару российских областей»
Центробанк создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием денег
При крушении спасательного вертолета во Франции погибли три человека
В Госдуме предложили сажать на 25 лет за распространение наркотиков в Сети
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1
Названы регионы, жители которых чаще всего ходят в театр