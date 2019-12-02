Российские пользователи потратили 22,3 млрд рублей в "черную пятницу"

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-02T12:25:38+03:00

В прошлом году интернет-магазины заработали на распродаже на пять миллиардов меньше

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За три дня крупной распродажи "черная пятница" россияне потратили 22,3 миллиарда рублей - и это только в онлайн-магазинах. Такие данные предоставил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Он подчеркнул, что во время трех дней распродаж в прошлом году - с пятницы по воскресенье - продавцы заработали всего 17,4 миллиарда рублей. При этом активность россиян почти не изменилась. Новых трендов или других отличий от предыдущей "черной пятницы" не замечено.

Представитель одной из площадок-агрегаторов предложений ритейлеров "Настоящая Черная пятница" Мария Комендантова рассказала, что самой популярной акцией в этот раз были товары по рублю от "Перекрестка". Также россиян интересовали акции "М.Видео", Re-Store, интернет-магазина "Ростелеком" и онлайн-игры World of Warships.

Если говорить о разделах, то на площадке "Настоящая Черная пятница" повышенный спрос был на смартфоны и гаджеты, бытовую технику, электронику, автотовары обувь, сумки и аксессуары, а также путешествия и развлечения. Причем более трети всех посетителей приходилось на Москву и Санкт-Петербург, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что, согласно опросу, свыше половины россиян считают скидки "черной пятницы" фейковыми. При этом 70% граждан все равно покупают товары на таких распродажах.

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ИСТОЧНИК KP.RU